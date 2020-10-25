سفير الصين لدى القاهرة يشيد باكتشافات الآثار المصرية: كشف حضارى مبهر يجذب...

قال السفير الصينى بالقاهرة لياو ليتشيانج إنه قبل أيام أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن اكتشاف أثرى ضخما لتوابيت فرعونية لم يكشف عنها من قبل، واصفا ذلك بأنه اكتشاف حضارى مبهر.

وأضاف فى مؤتمر صحفى عقد صباح اليوم عبر الانترنت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح كذلك معرض تراثنا الذى حضره أكثر من 600 عارض ليعكس ذلك عودة الأعمال مرة أخرى ويجذب السائحين من كل مكان فى العالم للتعرف على الحضارة والتراث المصريين، وكذلك السائحين الصينيين المهتمين بالتاريخ المصرى.

وتقدم بالتهانى للطفل عبد الرحمن ناشر، المصرى الذى فاز بجائزة كتابة القصة المرموقة وهو الوحيد فى القارة الإفريقية.

وقال إن صندوق النقد الدولى نشر تقريرا حول شمال إفريقيا وتوقع أن مصر ستكون الدولة الوحيدة التى حققت تقدما اقتصاديا وزيادة بنسة 3.5% من إجمالى الناتج الاجمالى المحلى ليثبت الاقتصاد المصرى مرونة وانتعاشا بعد جائحة كورونا، مما يعكس الانجازات العظيمة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جهود مكافحة الجائحة وإنعاش الاقتصاد، معربا عن تقديره لهذه الجهود.