الرعاية الصحية: توفير منح دراسية وتدريب للعاملين بالهيئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إنجازات إدارة الإتصال والتعاون الدولي بالهيئة، وذلك خلال الربع الأول من العام المالي 2020 /2021، في الفترة من يوليو وحتى أكتوبر الجاري، يأتي ذلك في إطار اتجاه الهيئة نحو تبادل الخبرات ومد جسور التواصل والاستفادة من خبرات كافة الجهات سواء محليًا أو دوليًا.

وأوضح الدكتور مؤمن العشماوي المشرف العام على شئون مكتب رئيس الهيئة مدير عام الإدارة العامة للاتصال الدولي في بيان اليوم الأحد أنه في هذا الإطار تم توفير 10منح دراسية لبرنامج دبلوم إدارة المشروعات بالتعاون من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك للعاملين بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية تؤهل حامليها للحصول على الرخصة الدولية في إدارة المشروعات.

وأضاف أنه تم تدريب 62 متدربا من الدرجات القيادية والإشرافية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وفقًا لبروتوكول التعاون الثنائي الذي تم توقيعه بين الهيئة ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن التطوير المؤسسي والتحول الرقمي للخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وتابع أن البروتوكول يهدف للتهيئة العامة لاستيعاب التحول الرقمي للمقر الرئيسي للهيئة العامة الرعاية الصحية وفروعها وأقاليمها بكافة محافظات الجمهورية، و كذلك الارتقاء بالمنظومة الصحية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع المساهمة في رفع مستوى مقدمي الخدمة الصحية مع ضمان جودة الخدمة الصحية المقدمة، بالإضافة إلى استحداث نموذج عمل يسمح باستخدام تكنولوجبا المعلومات والاتصالات في إدارة كافة خدمات ومهام الهيئة العامة للرعاية الصحية.

ولفت إلى التنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية لتوفير منح ماجستير إدارة الأعمال(MBA) بخصم 40% من التكلفة الفعلية للمنحة، ودكتوراة إدارة الأعمال (DBA) بخصم 30% وذلك لكافة العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وأقاربهم من الدرجة الأولى، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تنمية قدرات العاملين بها وذويهم بما ينعكس إيجابيًا على جودة العمل، وعلى مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل .

وأشار بيان الهيئة إلى التعاون الثنائي بين الهيئة وإحدى شركات الدواء العالمية المختصة بتوفير العقار الحيوي والدوائي لمرضى السكري ليس فقط لمصر ولكن لكل دول العالم وذلك لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل وخاصة مرضى السكري، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تتبناها الهيئة بالتعاون مع الشركة لتعزيز التشخيص المبكر للأمراض المزمنة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظتي بورسعيد والأقصر، إضافة إلى توفير أجهزة الكشف عن معدلات السكر الدم بالمجان، ونشر الوعي الصحي للوقاية من الإصابة بمرض السكري، وآلية التحكم في نسبة السكر للمصابين بمرض السكري من منتفعي المنظومة، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية مكثفة بوحدات ومراكز صحة الأسرة.

وفي ذات السياق أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أهمية تعزيز الشراكات مع كافة دول العالم وتبادل الخبرات خارجيًا بالتوازي مع تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وخاصة في المجال الصحي لما يمثله من أهمية في الوقت الحالي، وبما يضمن تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ، لافتًا إلى أهمية الاستثمار في الصحة ووضع الخطط بمشاركة رفيعة المستوى مع منظمات الأعمال والمجتمع المدني ، فضلًا عن الأوساط الأكاديمية والحكومية.

وتابع السبكي أن استراتيجية الدولة الدولة المصرية ترتكز على بناء مجتمع رقمي بما يسمح بالارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة لمواكبة أهداف رؤية مصر2030، لافتًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الإتصالات في دعم تلك الاستراتيجية والمساهمة في تحقيق التحول الرقمي للقطاعات المختلفة للدولة، وذلك من خلال تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا لمعلومات والإتصالات والخدمات الرقمية، وبناء القدرات الرقمية للمنتفعين ولمقدمي الخدمات بالهيئة، عن طريق استحداث بعض النظم والتطبيقات التي تساعد على رفع جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وبما يضمن تحسين بيئة العمل.