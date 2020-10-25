أمن الوادى الجديد يساعد ذوى الإعاقة فى الوصول إلى لجان انتخابات النواب.. صور

رصد "صوت الأمة" جهود رجال الأمن بمحافظة الوادى الجديد فى دعم ومساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة الحركية فى الوصول إلى اللجان الانتخابية على مقاعد متحركة، وذلك فى إطار جهود مديرية الأمن فى الدعم المجتمعى والإنساني بجانب تأمين اللجان الانتخابية بتوجيهات مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد اللواء محمد توفيق.

كما شهدت اللجان إقبالا متزايدا من الناخبين، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب 2020م وسط إجراءات إحترازية وأمنية مشددة، حيث تضمنت الكشوف الانتخابية بمحافظة الوادى الجديد، 178315 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت فى الانتخابات البرلمانية فى 60 مركزًا انتخابياً بواقع 75 لجنة فرعية موزعة على المراكز الإدارية الخمسة.

وشددت قوات الأمن والجيش من إجراءات التأمين فى محيط اللجان الانتخابية وعلى مداخلها مع نشر عناصر بحث سرية فى محيط اللجان والمقرات الانتخابية.

وأعلن المستشار حمدى فاروق، رئيس محكمة الوادى الجديد الابتدائية، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالمحافظة، اليوم، عن تولى 120 قاضيا الإشراف على العملية الانتخابية فى المحافظة طوال يومى الانتخابات 24 و25 أكتوبر الجاري.

أكد حمدي، على توفير كمامات خارج وداخل اللجان الانتخابية حرصًا على صحة الناخبين، كما جرى التنسيق الكامل بين القطاعات الخدمية والأمنية، لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير كافة الاحتياجات داخل اللجان وخارجها، وذلك للتيسير على الناخبين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم، وتوفير كافة وسائل الراحة لرؤساء اللجان.

وفى الوادى الجديد، يصوت 178 ألفا و315 ناخبا، بـ 75 لجنة فرعية، موزعة بدائرتين، ومخصص لها مقعدين "فردى" ومقعدان "قائمة"

وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

ويصوت فى المرحلة الأولى، 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبًا، فى 10 آلاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا فى النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.

ويختار الناخبون فى النظام الفردى، 143 نائبا من بين 1879 مرشحا بـ 71 دائرة، بواقع 25 نائبًا من 12 دائرة بالجيزة، و10 نواب من 4 دوائر بالفيوم، و8 نواب من 4 دوائر ببنى سويف، و16 نائبًا من 6 دوائر بالمنيا، و12 مقعدًا من 4 دوائر بأسيوط، نائبان من دائرتين بالوادى الجديد، و14 نائبًا من 8 دوائر بسوهاج، و9 نواب من 4 مقاعد بقنا، و3 نواب من 3 دوائر بالأقصر، و5 نواب من 4 دوائر بأسوان، و3 نواب من 3 دوائر بالبحر الأحمر، و16 نائبًا من 6 دوائر بالإسكندرية، و18 نائبًا من 9 دوائر بالبحيرة، ونائبان من دائرتين بمطروح.

وفى نظام القوائم، تتنافس قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة نداء مصر، للفوز بـ 142 مقعدا فى دائرتين على النحو التالى:

• الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، تضم 11 محافظة هى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر" ومخصص لها 100 مقعد.

• الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا"، وتضم 3 محافظات هى الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 42 مقعدا.

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبا من "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبا من "الفردى" بإجمالى 568 نائبا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.