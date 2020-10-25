مجلس مدينة الخارجة يخصص طفطف لنقل الناخبين للجان الانتخابية.. صور

خصصت محافظة الوادي الجديد طفطف مجهز حديثا لنقل الناخبين من الأحياء السكنية إلى اللجان الانتخابية بالمجان، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتيسير العملية الإنتخابية علي المواطنين، حيث يقَوم الطفطف بالتحرك على مدار ساعات الاقتراع بين اللجان التى تبعد عن المناطق السكنية لنقل الناخبين بالمجان.

وشددت قوات الأمن والجيش، إجراءات التأمين فى محيط اللجان الانتخابية وعلى مداخلها، مع نشر عناصر بحث سرية فى محيط اللجان والمقرات الانتخابية.

وأعلن المستشار حمدى فاروق، رئيس محكمة الوادى الجديد الابتدائية، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالمحافظة، اليوم، عن تولى 120 قاض الإشراف على العملية الانتخابية فى المحافظة طوال يومى الانتخابات 24 و25 أكتوبر الجاري.

وفى الوادى الجديد، يصوت 178 ألف و315 ناخب، بـ 75 لجنة فرعية، موزعة بدائرتين، ومخصص لها مقعدين "فردى" ومقعدان "قائمة"

وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

ويصوت فى المرحلة الأولى، 33 مليون و472 ألف و778 ناخبًا، فى 10 ألاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا فى النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.

ويختار الناخبون فى النظام الفردى، 143 نائبا من بين 1879 مرشحا بـ 71 دائرة، بواقع 25 نائبًا من 12 دائرة بالجيزة، 10 نواب من 4 دوائر بالفيوم، 8 نواب من 4 دوائر ببنى سويف، 16 نائبًا من 6 دوائر بالمنيا، 12 مقعدًا من 4 دوائر بأسيوط، نائبان من دائرتين بالوادى الجديد، 14 نائبًا من 8 دوائر بسوهاج، 9 نواب من 4 مقاعد بقنا، 3 نواب من 3 دوائر بالأقصر، و5 نواب من 4 دوائر بأسوان، 3 نواب من 3 دوائر بالبحر الأحمر، 16 نائبًا من 6 دوائر بالإسكندرية، 18 نائبًا من 9 دوائر بالبحيرة، ونائبان من دائرتين بمطروح.

وفى نظام القوائم، تتنافس قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة نداء مصر، للفوز بـ 142 مقعدا فى دائرتين على النحو التالى:

• الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، تضم 11 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر ومخصص لها 100 مقعد.

• الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا"، وتضم 3 محافظات هى الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 42 مقعدا.

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبا من "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبا من "الفردى" بإجمالى 568 نائبا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.

وتقسم الجمهورية لـ 143 دائرة فردى، و4 دوائر “قوائم”، دائرتان مخصص لكلا منهما 42 مقعداً ودائرتان مخصص لكلا منهما 100 مقعد.

مجلس مدينة الخارجة يخصص طفطف لنقل الناخبين للجان الإنتخابية بالمجان

طفطف طفطف

طفطف لنقل الناخبين طفطف لنقل الناخبين