الأهلي والمقاولون "فقط" بقائمة أندية الأبطال والكونفدرالية 2021

كشفت وثيقة من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن قوائم الأندية المشاركة فى بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية قبل انطلاق الدور التمهيدى فى نوفمبر المقبل.

وتم إرسال كل الأندية التى تأكدت مشاركتها من الاتحادات الأهلية وتضمنت اسمى الأهلي والمقاولون العرب فقط من مصر، حيث سيشارك الأول فى دوري الأبطال والثانى فى الكونفدرالية، مع بقاء مقعد ثانٍ لمصر فى دوري الأبطال والكونفدرالية سيتحدد بعد الجولة الأخيرة بالدوري ويتنافس عليهما الزمالك وبيراميدز، صاحب المركز الثانى سيتجه للأبطال والثالث للكونفدرالية.

وستشهد بطولة دوري الأبطال الأبطال والكونفدرالية في الموسم الجديد عدم مشاركة أي فريق من موريتانيا ومالاوة ومدغشقر وليبيريا وكاب فيردى – أفريقيا الوسطى – اريتريا – غينيا بيساو – ناميبيا – ساو تومي – سيشيل – سيراليون – ريونيون، كما لم ترسل نيجيريا حتى الآن الأندية المشاركة في بطولتى الموسم الجديد رغم إعلان إلغاء الدورى بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلن كاف أن التسجيل للموسم الجديد سينقسم إلى فترتين، الأولى من 21 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2020، والثانية من 6 حتى 19 نوفمبر 2020، وستنطلق مباريات الدور التمهيدي الذهاب: 20 – 22 نوفمبر 2020 والإياب: 27 – 29 نوفمبر 2020، وستكون مواعيد باقى مباريات البطولة كالتالي..

مباريات دور الـ 32

يوم 11، 12 ، 13 ديسمبر

يوم 20، 21 ، 22 ديسمبر

مباريات دور ا‏لمجموعات

مباريات الجولة الأولى أيام 12 ، 13 فبراير

مباريات الجولة الثانية ايام 22 ، 24 فبراير

مباريات الجولة الثالثة أيام 5، 6 مارس

مباريات الجولة الرابعة أيام 16 ، 17 مارس

مباريات الجولة الخامسة أيام 2 ، 4 أبريل

مباريات الجولة السادسة أيام 10 ، 12 أبريل

فى حين ستقام قرعة ‏دور الثمانية يوم 30 أبريل المقبل، بينما تقام مباريات ذهاب ‏دور ربع النهائى أحد أيام 14 ، 15 ، 16 مايو، فيما تقام مباريات الإياب أحد أيام 21 ، 22 ، 23 مايو.

وينطلق مباريات ذهاب دور ‏قبل النهائى أحد أيام 18، 19 ، 20 يونيو على أن تقام مباريات الإياب أحد أيام 25 ، 26 ، 27 يونيو، بينما تقام مباراة ‏النهائي يوم 17 يوليو.

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