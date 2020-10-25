منهم 5 من ذوى القدرات.. القوى العاملة: تعيين 795 شابًا بالدقهلية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية 795 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 5 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغون 3660 شابًا.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة، بلغت 42 ألف جنيه لـ 17 عاملا من المسجلين بالمديرية كرعاية اجتماعية وصحية لهم.

وقال أحمد القللي مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر سبتمبر الماضي: إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 560 منشأة، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1051 منشأة وتم القيام بـ 48 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل ، بالإضافة إلى تلقى 55 شكوى من بوابة الشكاوى الحكومية تم تسوية شكوتين منها ، وإحالة 8 شكوى منهم للقضاء، ومازالت 33 شكوى منها تحت البحث والدراسة خلال الشهر.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 171 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.