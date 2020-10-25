مركز إبصار باتحاد الأطباء العرب يعلن إجراء 3423 عملية مياه بيضاء في مصر

أجرى المركز العربي لمكافحة العمى "إبصار"، التابع لاتحاد الأطباء العرب، عن إجراء 60 عملية مياه بيضاء مجانا مؤخرا بمحافظة الإسكندرية، ليصل إجمالي عمليات المركز في مصر خلال السنوات الماضية إلى نحو 3423 عملية، وذلك للتخفيف من معاناة المرضى، والحد من انتشار أمراض العيون.
وقال بيان صادر عن مركز "إبصار" إنه من المقرر قيام المركز بإجراء نحو 250 عملية مياه بيضاء لغير القادرين قبل نهاية العام الجاري، وذلك بمشاركة عدد من الأطباء والاستشاريين المتخصصين في جراحات العيون.
ونجح مركز "إبصار" خلال السنوات الماضية في فحص وعلاج أكثر من 19092 مريض رمد، وإجراء نحو 3363 عملية مياه بيضاء في مصر.
وقال الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، إن الهدف الرئيسي من قوافل مكافحة العمى التي يقوم بها مركز "إبصار" داخل وخارج مصر، هو تقليل حالات العمى الذي يمكن تفاديه، وتخفيف نسبة الإصابة بأمراض المياه البيضاء والزرقاء، والتفاعل مع مبادرة منظمة الصحة العالمية 2020، والتي تنشد القضاء على مشكلات العمى الذى يمكن تفاديه.
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