تقديم كل التسهيلات للناخبين.. شعراوي: تعليمات مشددة للمحافظات بالحياد التام في الانتخابات

أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية صباح اليوم، اتصالات تليفونية بمحافظي المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية 2020، وعددهم 14 محافظة "الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر" وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية والتأكد من فتح جميع اللجان الفرعية في المحافظات والبالغ عددها 9871 لجنة دون وجود أي معوقات منذ بدء اللجان الساعة التاسعة صباحًا.

وأكد اللواء محمود شعراوى، اكتمال فتح جميع اللجان في المحافظات الـ 14 في مواعيدها المحددة وسير الأمور بشكل طبيعي، والتأكد من عدم وجود أية عقبات تحول دون تصويت المواطنين فى الانتخابات بسهولة ويسر وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان والاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى توافد الناخبين بكثافة على اللجان الانتخابية في المحافظات الـ 14، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، والتأكد من ارتداء الناخبين للكمامات الواقية أثناء الإدلاء بالأصوات.

ولفت الوزير إلى استمرار غرفة العمليات المركزية بالوزارة لليوم الثانى على التوالي في متابعة سير العملية الانتخابية على مدار اليوم بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات وتقديم كل التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز غرفة العمليات بالوزارة بأحدث أجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة انتخابات مجلس النواب لحظة بلحظة والاطمئنان على الحالة العامة للجان ومدى إقبال المواطنين للتصويت واستقبال كل البلاغات ورصد أى مخالفات أو شكاوى والتعامل الفورى معها حفاظًا على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظات وخروج العملية الانتخابية بشكل مشرف وعلى أكمل وجه.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم التأكيد على محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، استمرار عمليات التطهير والتعقيم على مدار اليوم وإزالة أي إشغالات واستمرار حملات النظافة في محيط اللجان وتوفير أماكن لائقة لاستقبال المواطنين.

وأشاد اللواء شعراوى بتجاوب المواطنين خلال اليوم الأول فى انتخابات مجلس النواب وخاصة الشباب، مؤكدًا أن شعب مصر واجه التحديات وانتصر لمستقبله وقرر مواصلة خطط التنمية والإنجازات والبناء فى جميع ربوع البلاد ، لافتًا إلى أن أعداد المواطنين أمام اللجان تميزت بالتنوع بين المرأة والرجال والشباب، ولكن المرأة المصرية تصدرت المشهد كالعادة فى المراحل التاريخية والحاسمة فى تاريخ مصر.

وطالب اللواء محمود شعراوي المواطنين الذين لهم حق التصويت ولم يدلوا بأصواتهم، بالمشاركة فى اليوم الثاني للانتخابات لرسم صورة ديمقراطية تليق بمصر وشعبها صاحب السيادة فى اتخاذ القرارات التى تعمل على تقدم مصر واستقرارها، مؤكدًا أنه أصدر تعليمات مشددة للمحافظات بالحياد التام في الانتخابات وعدم الانحياز لأي مرشح للوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.