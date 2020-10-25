سفير الصين يشيد بسيطرة مصر على كورونا ويتعهد بتوفير اللقاح للعالم

وعن اللقاح المنتظر لكورونا، أكد لياو، فى تصريحات له، أن الصين فور بدء إنتاجها للقاح كورونا، ستقدمه بسعر مقبول لجميع الدول، وستدعم الدول النامية من خلال تقديم اللقاح فى صورة تبرعات أو مساعدات مجانية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الرابع عشر الذى تعقده سفارة الصين دوريا منذ بدء جائحة كورونا، عبر تقنية "فيديو كونفرانس".
كما انتقد سفير الصين بالقاهرة تصريحات وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادى والطاقة والبيئة، ووصفها بالكاذبة، والتى شنت هجوما شرسا على الصين.
وأضاف، أن ما تطلق عليه أمريكا "الشبكة النظيفة"، يمكن تسميته بشبكة التنصت والاحتكار، مشيرا إلى أن حادثة "بريزم جيت" كانت عبارة عن بحث لوكالة الأمن القومى أمريكية، لسنوات عديدة، عن المعلومات الاستخباراتية والبيانات من خلال التطبيقات المختلفة، وأجبرت من أجل ذلك "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب" و"سكايب" و"خرائط جوجل" وحتى تطبيق لعبة "طيور غاضبة" على التعاون معها.
تابع: "وفقًا لهيئة الإذاعة الكندية CBC، استخدمت وكالة الأمن القومى الأمريكية ووكالات الاستخبارات التابعة لأعضاء تحالف العيون الخمسة تطبيق متجر جوجل لزرع برامج تجسس أو كسر شفرات البرامج فى هواتف، ونجحوا فى الحصول على كميات هائلة من المعلومات".
وأشار إلى أن صحيفة "واشنطن بوست" كشفت أن وكالة الأمن القومى أمريكية قد تعاونت مع المقر الرئيسى للاتصالات بالحكومية البريطانية؛ لاختراق الخوادم الحسابية لـ"جوجل" و"ياهو"، من أجل جمع مئات الملايين من المعلومات الخاصة، مضيفا أنه لم يتم اتهام الشركات الصينية بأى حادث أمن إلكترونى، كما لم يكن هناك أى صلة لها شبكات تجسس مشابهة، ولا يمكن لأى دولة أن تقدم دليلًا على وجود منتجات تطبيقات ذات صلة بأعمال الاستخبارات للشركات الصينية.
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