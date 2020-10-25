غرفة العمليات المركزية بـ القومى للإعاقة تتابع سير انتخابات مجلس النواب

بدأت غرفة العمليات المركزية الخاصة بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، عملها اليوم فى متابعة عمليات تصويت الناخبين من ذوى الإعاقة، لليوم الثانى على التوالى، للجولة الأولى من العملية الانتخابية لمجلس النواب .





وقال المجلس فى بيان، اليوم الأحد، إن غرفة العمليات، تعمل على تلقى أسئلة واستفسارات الناخبين من ذوى الإعاقة خلال العملية الانتخابية من خلال الخط الساخن على رقم 16736، ‪ أو تلقى الاستفسارات والصور وغير ذلك، من خلال خدمة الواتس آب على أرقام "01551816614"، "01285588657"، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على الفيسبوك. وتتلقى غرفة المتابعة التقارير من متابعى المجلس المنشرين فى محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب داخل اللجان، لرصد التسيرات التى كفلتها الدولة للأشخاص ذوى الإعاقة.

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