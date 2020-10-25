نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج بطاقة رقم قومي إلكتروني وتجديدها 2020 بالشروط والخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج بطاقة رقم قومي إلكتروني ، يمكنك تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية، أو التي ترغب في تحديث بياناتها أو استخراج بدل تالف، بسهولة من منزلك عبر الإنترنت، بخطوات بسيطة للغاية، وفرتها لك الحكومة المصري، عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي، بخطوات بسيطة ودون عناء.

استخراج بطاقة رقم قومي إلكتروني

ليست الخدمة الإلكترونية الوحيدة، التي تقدمها الحكومة المصرية للشعب المصري، فمن منزلك ودون عناء أو اضطرار للذهاب إلى مصلحة الأحوال المدنية، يمكنك استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين، من المنزل في دقائق معدودة.

شرط استخراج بطاقة رقم قومي اونلاين

وللإجابة على السؤال بشأن؛ كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية من السجل المدني، نجيب أنه يمكنك ذلك بشرط أن تكون قد استخرجت بطاقة الرقم القومي، مرة واحدة على الأقل من قبل من الأحوال المدنية.

واعلم أن استخراج بطاقة الرقم القومي، تساعدك على استخراج فيش جنائي إلكتروني من المنزل، لأن بصماتك تكون مسجلة بالفعل في هذا الوقت، فيسهل عليك استخراج الفيش الجنائي إلكترونيًا كذلك.

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية في مصر 2020

ومن أجل استخراج بطاقة رقم قومي من الإنترنت، أو تجديد بطاقة الرقم القومي مستعجل اتبع الخطوات التالية:

اذهب إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية. أنشيء حساب جديد بالموقع. سوف يصلك كود تفعيل الحساب على هاتفك، الذي سجلته بالموقع، قم بإضافة الكود إلى شاشة رمز التحقق التي ستظهر أمامك. سجل دخولك إلى الموقع مرة أخرى، باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور. ستجد في الصفحة الرئيسية للموقع قسم معنون بالخدمات الإلكترونية، اختر الأحوال المدنية. بالنصف الأيمن أسفل الصفحة، ستجد مجموعة من خدمات المواطن الإلكترونية، اختر إصدار بطاقة رقم قومي. ثم استخراج بطاقة رقم قومي. اضغط على أيقونة (التالي) باللون الأحمر بالأسفل. املأ البيانات أمامك بالشاشة وهي؛ الاسم، واسم الأم، ونوع الوظيفة، والوظيفة، وأدخل رقمك القومي. ومن أهم ضوابط استخراج بطاقة الرقم القومى من خلال الانترنت، سواء أكانت بدل فاقد أم بدل تالف، فإنه يسمح بإصدار البطاقة مباشرة من الانترنت، علي أن تكون لنفس مقدم الطلب فقط، مع مطابقة الحالة للتعليمات المبينة بالإرشادات. ضع علامة صح في المربع الظاهر على يسار الصفحة أمامك، ثم اضغط التالي. سوف تنتقل إلى الصفحة التالية، قم باستكمال بياناتك في الخانات المحددة، ثم اضغط التالي. الآن قم بتحديد طريقة الدفع، إما عن طريق بطاقة ائتمانية مسبقة الدفع، أو عبر ماكينات فوري.

رسوم تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين

ويبلغ إجمالي قيمة رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين في مصر 2020، حوالي 200 جنيهًا مصريًا بالتقريب، حيث يبلغ سعر تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين، 170 جنيهًا مصريًا، بالإضافة إلى 12 جنيهًا مصريًا، قيمة توصيل البطاقة إلى المنزل، إلى جانب 4 جنيهات خدمة فوري، في حال استخدامك لتلك الخدمة، وهكذا تكون قد أتممت خطوات استخراج بطاقة رقم قومي إلكتروني.