صور .. أهالى الدقى يتوافدون على كلية الطفولة المبكرة للإدلاء بأصواتهم

وسيطرت السيدات على المشهد، فى كلية الطفولة المبكرة بالدقى، حيث حرصن على الإدلاء بأصواتهن، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، انتظام عمليات التصويت فى اليوم الثانى والأخير بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مشددة على أنها لم ترصد شكاوى تعيق سير الانتخابات.