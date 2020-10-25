مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر : انتخابات النواب تسير وسط أجواء ديمقراطية

وأكد مهنى، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، أن العملية الانتخابية تسير بشكل يسير وسط أجواء ديمقراطية.
وأشار إلى أن انتخابات البرلمان هذه الدورة تحظى بصورة تنافسية محترمة بين المرشحين، خاصة وأن المواطنين أصبحوا يسمعون للمرشح ويحاولون الاختيار بدافع العقل وعدم الانجراف وراء الوعود الكاذبة.
وتابع أن اليوم الثانى على التوالى، شهد إقبالا كبيًرا من المواطنين لاختيار نوابهم، وأنه لا يوجد خرق للقانون، أو تجاوز فى أى من اللجان.
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