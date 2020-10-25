فيديو .. مصطفى بكرى : نثق فى وعى الناخب وقدرته على الاختيار

عقد النائب مصطفى بكرى، المرشح على القائمة الوطنية من أجل مصر، بانتخابات مجلس النواب 2020، اجتماعًا مع فريق العمل المتابع لسير المعركة الانتخابية فى الجيزة، بمقره الانتخابى بالمحافظة.





واطلع بكرى على تقرير عن سير المعركة فى الأحياء، وموقف القائمة الوطنية، مشيدًا بالإقبال الجماهيرى الذى يتزايد بشكل ملحوظ فى اليوم الثانى للانتخابات. وأكد مصطفى بكرى، ثقته فى وعى الناخب، وقدرته على الاختيار الصحيح، بعيدًا عن محاولات بعض المرشحين فى استخدام المال السياسى.

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