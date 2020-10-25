صور.. وزير النقل وسفير إسبانيا يبحثان تعزيز التعاون المشترك

ووفق بيان رسمى، استعرض الوزير عددًا من المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها مثل مشروعى تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة الإسكندرية بطول 208 كيلومترات، وتطوير نظم الإشارات على خط أسيوط نجع حمادى بطول 180 كيلومترا، الذى تنفذهما شركة تاليس الإسبانية، وآخر المستجدات الخاصة بصفقة تصنيع وتوريد عدد 6 قطارات جديدة التى وقعتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة تالجو الإسبانية، ومن المقرر توريد أول قطار لمصر فى مارس 2021.

وتناول الجانبان أوجه التعاون المستقبلى، ونقل السفير الإسبانى رغبة شركة تالجو الإسبانية فى التعاون مع الجانب المصرى فى تصنيع وتوريد عدد 6 قطارات نوم جديدة، فيما أكد وزير النقل أهمية هذه القطارات لدعم أسطول عربات النوم بالسكك الحديد.

كما أبدى السفير الإسبانى الرغبة فى التعاون مع هيئة الأنفاق فى تحديث 23 قطارًا للخط الأول لمترو أنفاق حلوان المرج.