معانا لإنقاذ إنسان .. القباج تفتتح أكبر مجمع لأطفال وكبار بلا مأوى

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الأحد، أكبر دار للرجال بلا مأوى، بمشاراكة جمعية "معانا لإنقاذ إنسان"، والذى يستوعب 250 نزيلا، بالإضافة إلى حضانة إيوائية تتسع 30 طفلا تم العثور عليهم.





ووفق بيان رسمى، قالت الوزارة، إن ذلك يأتى بالاتساق مع رؤية "التضامن الاجتماعى" فى كفاءة عمليات دمج الأطفال والكبار بلا مأوى فى دار واحدة لخلق جو أسرى متكامل.

جاء ذلك فى حضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس محمود وحيد، رئيس مجلس إدارة جمعية "معانا لإنقاذ إنسان"، والشيخ عبدالعزيز النعيمى، الرئيس التنفيذى لمؤسسة الإحسان الخيرية الإماراتية.

وصرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن عدد مؤسسات كبار بلا مأوى فى مصر يبلغ 19 مؤسسة على مستوى الجمهورية، من بينها مؤسسات لسيدات بلا مأوى، ومؤسسات لرجال بلا مأوى ومؤسسات تضم سيدات ورجال بلا مأوى ومسنين فى ذات الوقت، وتشارك المؤسسات الأهلية بالتأثيث، وذلك بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى.

أضافت، أن السعة الكلية لهذه المؤسسات تبلغ 1242 نزيلًا، والإشغال الفعلى لها 668 نزيلًا بنسبة إشغال تصل الى حوالى 70%، منهم 233 سيدة و435 رجلا.

وأشارت إلى أنه يتم التوسع فى عمليات دمج الأطفال الصغار والكبار معاً فى دار واحدة لايجاد جو أسرى متكامل بين الكبار والصغار، مما يساهم فى تعويضهم عن أسرهم الذين تخلوا عنهم، موضحة أن هذا الصرح الذى يتم افتتاحه اليوم يتضمن ثلاثة مبان كبيرة بداخل دور التربية بالجيزة، ويختص المبنى الأول بالأطفال والثانى بالكبار بلا مأوى رجال، والثالث للكبار بلا مأوى سيدات سيتم افتتاحه خلال ثلاثة أشهر ويسع 250 سيدة بلا مأوى.

تابعت: "مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" تسلمت مبانى المجمع من وزارة التضامن الاجتماعى ورفعت كفاءتها وتطويرها، مشيرة إلى أن حضانة الأطفال تتسع لـ30 طفلًا، وتقبل الأطفال بداية من عمر ثلاثة أشهر إلى 6 سنوات، طبقا للائحة النظام الأساسى للحضانات، كما سبق افتتاح حضانة إيوائية بمحافظة الدقهلية تسع 30 طفلًا، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح أكثر من حضانة إيوائية لاحتواء جميع الأطفال المعثور عليهم، ووضعهم فى إطار برنامج رعاية وتنشئة وتعليم مكثف يتناسب مع المرحلة العمرية".