بدء اجتماع لجنة وضع لائحة مجلس الشيوخ

وتضم اللجنة فى عضويتها وكيلى المجلس المستشار بهاء أبوشقة، والنائبة فيبى فوزى، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات، من بينهم المستشار فرج الدرى، والدكتور محمد شوقى، وحسام الخولى، ومحمد شبانة، وسامح عاشور، وهانى سرى الدين.
وفى تصريحات، أكدت فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، أن المجلس سينتهى خلال 30 يوما من اللائحة، مضيفة: "ينتظرنا عمل مكثف حتى تخرج اللائحة، لتتناسب مع رقى وسمو دور مجلس الشيوخ".
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