وزير النقل يبحث مع سفير اسبانيا بالقاهرة تدعيم التعاون المشترك في مجال...

التقى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل ، السيد /رامون كاساريس سفير اسبانيا بالقاهرة وذلك لتدعيم التعاون المشترك في مجال السكك الحديدية والمترو .

إستعرض الوزير عدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها مثل مشروعي تطوير نظم الاشارات علي خط القاهره/الاسكندريه بطول 208 كم و تطوير نظم الاشارات علي خط اسيوط/ نجع حمادي بطول 180 كم والذي تنفذهما شركة تاليس الأسبانية وآخر المستجدات الخاصة بصفقة تصنيع وتوريد عدد 6 قطارات جديدة والتي وقعتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة تالجو الأسبانية وحيث من المقرر توريد اول قطار لمصر في مارس 2021 حيث طالب الوزير الجانب الاسباني بضغط جدول التوريد للقطارات الجديدة .

ثم بحث الجانبان أوجه التعاون المستقبلي حيث نقل السفير الاسباني رغبة شركة تالجو الاسبانية في التعاون مع الجانب المصري في تصنيع وتوريد عدد 6 قطارات نوم جديدة حيث أكد الوزير على أهمية هذه القطارات لتدعيم اسطول عربات النوم بالسكة الحديد ، كما أبدى الجانب الاسباني الرغبة في التعاون مع هيئة الانفاق في مشروع تحديث عدد (23) قطار للخط الأول لمترو الأنفاق (حلون – المرج) من خلال تحالف شركة ميتسوبيشى اليابانية و شركة CAF الأسبانية مع توفير التمويل اللازم لهذا المشروع ، حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن الوزارة لديها خطة لتحديث كافة قطارات الخطين الاول والثاني( حيث يعمل حالياً 20 قطار مكيف بالخط الاول و4 قطارات مكيفة بالخط الثاني وتم التعاقد على 6 قطارات جديدة ) لتصبح كلها قطارات مكيفة مثل الخط الثالث لتقديم خدمة ذات مستوى عال من الجودة لجمهور الركاب وأن مشروع تحديث الوحدات المتحركة الحالية للمترو مطروح أمام كافة الشركات العالمية ومنها تحالف ( ميتسوبيشي –CAF ) وأن الشركة التي سيتم اختيارها ستقوم بالتعاون مع شركة نيرك في هذا المجال لتلبية متطلبات وزارة النقل المصرية لتنطلق بعد ذلك في مجال تصدير عربات المترو والسكة الحديد الى الدول العربية والافريقية .