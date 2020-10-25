وسط حشود جماهيرية غفيرة.. السلاب يواصل جولاته الانتخابية في مدينة نصر ومصر الجديدة

مع تصاعد وتسارع وتيرة الحملات الانتخابية بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، يواصل المرشح محمد مصطفي السلاب لقاءاته ومؤتمراته وجولاته الانتخابية، حيث عقد عدة مؤتمرات انتخابية بعزبة الهجانة وعزبة العرب وعزبة المسلمين وعزبة ألماظه استقبل خلالها بحفاوة بالغة من الأهالي، الذين خرجوا في استقباله وعبروا عن حبهم وتقديرهم وثقتهم فيه.

كما عقد السلاب عدة لقاءات مع الشباب والفتيات طرح خلالها رؤيته للعمل مع الشباب علي حل مشكلاتهم وأهمها مشكلة التوظيف، وأعلن السلاب عن تبني مبادرة يشارك الشباب في صياغة ملامحها وأسلوب تفعيلها لخلق فرص عمل للشباب ونشر وتعزيز ثقافة العمل الحر لدى الشباب.

وحول رؤيته لحل مشاكل الدائرة أكد السلاب علي فهمه واستيعابه للمشكلات الملحة التي يعاني منها المواطنين وأهمها ارتفاع الكثافة بالفصول الدراسية، وانخفاض عدد المخابز بمناطق مختلفة بمدينة نصر، وضعف الأمكانيات بالوحدات الصحية، وضرورة توافر ملاعب رياضية للشباب، وتطوير مراكز الشباب، فضلا عن المشاكل الملحة بالدائرة المتعلقة برصف الطرق والشوارع الجانبية وأنارتها، وطرح منظومة حديثة للنظافة وتدوير المخلفات ، مع ضرورة العمل علي طرح رؤية جمالية لاعادة النسق المتميز لمصر الجديدة.

كذلك قام السلاب بعدد من الجولات بأحياء مدينة نصر ومصر الجديدة وزيارات للكنائس ولقاءات مع قيادات الكنيسة كما عقد سلسلة من اللقاءات مع ممثلي المرأة بمدينة نصر ومصر الجديدة، ويواصل السلاب حملته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتوجيه رسائل يومية للناخبين يطرح من خلالها رؤيته للتحديات التي تواجهها الحكومة في المرحلة الحالية والمهمة التي يجب أن يضطلع بها البرلمان القادم ليكون علي قدر توقعات المواطن المصري في حياة كريمة .

جدير بالذكر أن محمد مصطفي السلاب يخوض الانتخابات علي أحد المقاعد الفردية كمرشح لحزب مستقبل وطن بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة .