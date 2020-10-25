علم مصر يتصدر مشهد انتخابات مجلس النواب فى اليوم الثانى بالعجوزة.. صور

شهدت اللجان الانتخابية بمنطقة العجوزة توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب ضمن المرحلة الثانية، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وحرص بعض المواطنين خلال الإدلاء بصوتهم على رفع علم مصر، حيث شهدت اللجان الانتخابية بمدرسة الروضة الحامدية الشاذلية حرص السيدات على حمل علم مصر تأكيدا منهن على أهمية المشاركة فى الانتخابات لاختيار من يمثلوهن فى مجلس النواب المقبل، وأن المشاركة حق دستوري .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه المستشار اسلام جهاد رئيس اللجنة الانتخابية رقم 199 بمدرسة الروضة الحامدية الشاذلية بالعجوزة بتوفير كافة أوجه الراحة لكبار السن، وتخصيص مقاعد انتظام امام اللجنة لجلوس الناخبين قبل دخولهم اللجان، حيث تستقبل كل لجنة ناخب واحد بصوته ثم دخول آخر بعد الإدلاء بصوته منعا للتزاحم داخل اللجان كإجراء احترازى وسط توفير أدوات التعقيم والمطهرات.

وكان من أبرز المشاهد التى شهدتها اللجان الانتخابية بمنطقة العجوزة اليوم الأحد، اصطحاب الكثير من المواطنين أطفالهم خلال الإدلاء بصوتهم فى انتخابات مجلس النواب تأكيدا منهم على تعليم أبنائهم منذ الصغر على أهمية المشاركة فى الانتخابات لاختيار من يمثلوهم فى البرلمان، وأيضا لحث غيرهم من المواطنين على ضرورة المشاركة وهو ما جعل الأطفال يشعرون بأنهم فى رحلة خاصة فى ظل تسهيل وحرص رؤساء اللجان على تيسير كافة الإجراءات للناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم.