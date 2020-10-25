غلق اللجان وتوقف التصويت مؤقتا بسبب ساعة الراحة للقضاة المشرفين على الانتخابات

أغلق رؤساء اللجان الفرعية فى انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، منذ قليل، أبواب اللجان مؤقتا لبدء ساعة الراحة المنصوص عليها فى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية. ونص القرار على أن تبدأ ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج. وأعلن رؤساء اللجان الفرعية للحاضرين في المراكز الانتخابي التوقف عن التصويت مؤقت لبدء فترة الراحة، ويغلق مقر اللجان مؤقتا بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب كل لجنة، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستیکي وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة، على أن يتم التحفظ على باقي الأوراق والمستندات بالوسيلة التي يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة، ويتم إثبات هذه الإجراءات في المحضر المعد لذلك، ويحظر على رئيس اللجنة وأي من أمنائها مغادرة محيط المركز الانتخابي خلال ساعة الراحة تحت أي ظرف. وتفتح اللجنة بعد انتهاء فترة الراحة والتأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات، وتثبت الإجراءات في المحضر المعد لذلك، ويستأنف التصويت.

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