مجلس الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس يعتمد نظام الساعات المعتمدة مع بدء الدراسة

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وأضاف أنه ونظرًا لظروف جائحة كورونا تم استقبال عدد محدود من الطلاب بعد اجتياز الاختبارات النظرية والمقابلة الشخصية، كما تم إقرار الدراسة عبر الإنترنت بنسبة ٤٠ % وبالحضور الفعلي ٦٠% وذلك لأهمية الجزء التفاعلي في دراسة العلوم اللاهوتية.
وأشار إلى أن الكلية الإكليريكية تسعى للعمل علي عدة محاور أهمها إعداد خريج باحث ودارس روحاني، يحيا بما يعلم به، ويتميز بمهارات البحث العلمي، كما تسعي إدارة الكلية إلى تطوير المنظومة التعليمية داخل الكلية، حيث يتم تطوير وإعادة هيكلة المنظومة من الداخل وإعادة وضع اللوائح الداخلية والتي تتضمن لائحة لشؤون الطلبة وأخرى لهيئة التدريس وأيضا للشؤون الإدارية لمعادلة الكلية بالكليات المعتمدة والجامعات الدولية.
وأكد أن قداسة البابا تواضروس الثاني يولي اهتماما خاصًّا بالكلية الإكليريكية، حيث تم تطوير المكتبة الخاصة بالكلية، وأصبح كل طالب بمجرد التحاقه بها يحصل علي رقم عضوية في المكتبة يمكنه من تصفح آلاف الكتب عن طريق تطبيق علي هاتفه المحمول، كما تضم الكلية معملًا لدراسة اللغات القبطية والعبرية واليونانية والإنجليزية، ومعامل وتجهيزات أخرى.
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