على كرسي متحرك.. مسن يدلي بصوته في انتخابات النواب بمدرسة الروضة الحامدية الشاذلية

شهدت مدرسة الروضة الحامدية الشاذلية إقبالا كثيفا من قبل الناخبين في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث يتم توفير بوابة تعقيم وكمامات للناخبين قبل دخول اللجنة.



ورصدت كاميرا موقع "دوت الخليج" إدلاء أحد المسنين بصوته في انتخابات مجلس النواب على كرسي متحرك في مدرسة الروضة الحامدية الشاذلية بمنطقة ميت عقبة.

ويواصل الناخبون التوافد منذ التاسعة صباحا على لجان المدرسة حتى الآن وسط إقبال محدود في ساعات الظهيرة، وشهد محيط مدرسة الروضة الحامدية الشاذلية تكثيفات أمنية مشددة في ثاني أيام انتخابات النواب ٢٠٢٠.

وانطلقت، اليوم الأحد، انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، لليوم الثاني على التوالي، حيث بدأت أولى أيام المرحلة الأولى بالداخل، أمس السبت.

ويعد اليوم الثاني والأخير في انتخابات المرحلة الأولى بالداخل، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة، تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.