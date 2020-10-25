وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح أكبر مجمع لأطفال وكبار بلا مأوى

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم بالشراكة مع جمعية "معانا لإنقاذ انسان" دار للرجال بلا مأوى يستوعب 250 نزيلا، بالإضافة إلى افتتاح حضانة إيوائية تسع 30 طفلا من كريمي النسب تم العثور عليهم، وذلك اتساقا مع رؤية وزارة التضامن الاجتماعي في كفاءة عمليات دمج الأطفال والكبار بلا مأوى فى دار واحدة لخلق جو أسرى متكامل.

جاء ذلك في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والمهندس محمود وحيد رئيس مجلس ادارة جمعية "معانا لإنقاذ انسان"، والشيخ عبد العزيز النعيمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاحسان الخيرية الإماراتية.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بأن عدد مؤسسات كبار بلا مأوى فى مصر يبلغ 19 مؤسسة على مستوى الجمهورية، من بينها مؤسسات لسيدات بلا مأوى، ومؤسسات لرجال بلا مأوى ومؤسسات تضم سيدات ورجال بلا مأوى ومسنين في ذات الوقت، وتشارك المؤسسات الأهلية بالتأثيث، وذلك الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت أن السعة الكلية لهذه المؤسسات تبلغ 1242 نزيلًا، ويبلغ الإشغال الفعلى لها 668 نزيلًا بنسبة إشغال تصل الى حوالي 70٪؜ منهم 233 سيدة و435 رجلا.

وقالت نيفين القباج إنه يتم التوسع في عمليات دمج الأطفال الصغار والكبار معًا فى دار واحدة لايجاد جو أسرى متكامل بين الكبار والصغار، مما يساهم في تعويضهم عن أسرهم الذين تخلوا عنهم، مشيرة إلى أن هذا الصرح الذي يتم افتتاحه اليوم يتضمن ثلاثة مبان كبيرة بداخل دور التربية بالجيزة، حيث يختص المبنى الأول بالأطفال والثانى بالكبار بلا مأوى رجال، والثالث للكبار بلا مأوى سيدات سيتم افتتاحه خلال ثلاثة أشهر ويسع 250 سيدة بلا مأوى.

وأوضحت نيفين القباج أن مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" تسلمت مبانى المجمع من وزارة التضامن الاجتماعى وقامت برفع كفاءتها وتطويرها، مشيرة إلى أن حضانة الأطفال تسع 30 طفلًا، وتقبل الأطفال بداية من عمر ثلاثة أشهر إلى ٦ سنوات، طبقا للائحة النظام الأساسى للحضانات، كما سبق افتتاح حضانة إيوائية بمحافظة الدقهلية تسع 30 طفلًا، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح أكثر من حضانة إيوائية لاحتواء جميع الأطفال المعثور عليهم ووضعهم في اطار برنامج رعاية وتنشئة وتعليم مكثف يتناسب مع المرحلة العمرية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن مؤسسات الكبار بلا مأوى تساهم بلا شك فى حل أزمة كبيرة، خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء وسوء الأحوال الجوية، مؤكدة أن افتتاح هذا الصرح الكبير يعد خطوة هامة فى إطار تنفيذ مبادرة «الشارع ليس مأوى»، وذلك تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجدير بالذكر أن الوزارة قد كثفت الجهود في الآونه الأخيرة من أجل التوسع في إنشاء وتطوير مؤسسات رعاية للمواطنين بلا مأوى سواء كانوا صغارا أم كبارا، وذلك ايمانا بحقهم في الحماية والرعاية والتنمية.