وزيرا السياحة والآثار وسفير الدنمارك يناقشون إقامة معرض أثري

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، السفير سفين أولينج سفير دولة الدنمارك الجديد بالقاهرة، والذي حرص علي لقاء الوزير والتعرف عليه ضمن أولى لقاءاته الرسمية بعد استلامه مهام منصبه كسفير لبلاده بالقاهرة.

واستهل الدكتور خالد العناني، اللقاء، بالترحيب بالسفير، معربًا عن تمنياته للسفير بالنجاح والتوفيق في عمله خلال فترة توليه منصبه الجديد، وأن تشهد مزيدا من التعاون بين البلدين.

وخلال اللقاء تم بحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري وتدريب الأثريين والمرممين، بالاضافة إلي جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الدنمارك الي مصر.

كما تمت خلال اللقاء مناقشة مقترح إقامة معارض مؤقتة بين البلدين.

من جانبه، هنأ السفير، الدكتور خالد العناني، على الإعلان عن الكشف عن توابيت سقارة الملونة والذي أعلنت عنه الوزارة في أوائل أكتوبر الجاري، لافتا الي أنه كان يأمل حضور هذا الإكتشاف الأثري الجديد، ولكن حالت ارتباطاته الوظيفية دون حضور هذا الحدث العظيم.