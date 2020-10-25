اتحاد المهن الطبية يقرر وقف صرف إعانات الإصابة بكورونا من 1 نوفمبر

قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، وقف صرف إعانات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اعتبارا من الأول من نوفمبر 2020، مع استمرار صرف إعانات الوفاة لورثة الأعضاء، وكذلك الاحتفاظ بحق أعضاء النقابات الأربعة الذين أُصيبوا بالفيروس قبل 31 أكتوبر 2020 بصرف الإعانة طبقا للقواعد المعمول بها، وتقديم كافة الأوراق اللازمة لذلك.

وبلغ عدد الإعانات التى تم صرفها من الاتحاد منذ إقرارها فى أبريل 2020، وحتى أكتوبر الجارى، نحو 6 آلاف و66 حالة، بإجمالى مبالغ 124 مليونا و50 ألف جنيه، موزعين على 5975 حالة إصابة، بقيمة 119 مليونا و500 ألف جنيه، و91 حالة وفاة، بقيمة 4 ملايين و550 ألف جنيه.

ولاستمرار دعم الاتحاد للأعضاء فى ظل استمرار جائحة كورونا، فقد قرر مشروع علاج اتحاد نقابات المهن الطبية، رفع الحد الأقصى لتحمل العلاج بالمستشفيات المتعاقد معها، أو المستشفيات الجارى التعاقد معها، للحالات الحرجة التى يتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعى، وذلك بقيمة 20 ألف جنيه إضافية، على الحد الأقصى لتحمل المشروع والعضو والمٌقدرة قيمته بـ40 ألف جنيه، على أن يتحمل الاتحاد دفع هذا الفارق لمشروع العلاج.

كما تم توفير مجموعة من الفحوص المعملية، لإجراء باقة من التحاليل للاطمئنان على أداء الوظائف الحيوية للجسم، أثناء الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسى، ومتابعة تطور الإصابة، وتشمل تلك التحاليل: (CBC- ALT- SGPT- FERRITIN - LDH-CRP-QUANTITIVE- D-DIMER)، بأسعار مخفضه لجميع أعضاء الاتحاد وأسرهم، وذلك بموجب تحويل صادر من المشروع سواء تحويل عادى "الورقى الصادر من مقر المشروع"، أو إلكترونى.