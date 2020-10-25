متحدثة التنسيقية: إقبال من الناخبين بحلايب وشلاتين رغم ارتفاع درجة الحرارة

قالت شيماء عبدالإله، المتحدث الرسمى باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، اليوم الأحد، إنهم رصدوا فى دائرة حلايب وشلاتين وأبورماد، خلال اليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب بمرحلتها الأولى، إقبالا ملحوظا من المواطنين، رغم ارتفاع درجات الحرارة.





وخلال مؤتمر صحفى، أوضحت أن متابعى التنسيقية بالمحافظات يتابعون سير العملية الانتخابية منذ الصباح الباكر وحتى آخر اليوم، مشيرة إلى أن الغرفة تصدر بشكل مستمر عبر صفحة التنسيقية "فيسبوك" تقارير لحظية. وتابعت: "رصدنا إقبال كبير بدائرة حلايب وشلاتين وأبورماد، من قبل الناخبين، وهذا الإقبال يستدعى أن نشكرهم لخروجهم رغم الحرارة الشديدة". وأضافت، أن التنسيقية سبق وزار وفد منها حلايب وشلاتين، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تأتى ثمارها كبداية بهذا الإقبال الكبير.

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