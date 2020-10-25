صور.. المواطنون يدلون بأصواتهم بانتخابات النواب فى العياط

حرص أهالى مركز العياط فى محافظة الجيزة، اليوم الأحد، على المشاركة فى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب 2020.



حرص أهالى مركز العياط فى محافظة الجيزة، اليوم الأحد، على المشاركة فى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب 2020.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، انتظام عمليات التصويت فى اليوم الثانى والأخير بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مشددة على أنها لم ترصد شكاوى تعيق سير الانتخابات.

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