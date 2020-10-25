رئيس بعثة جامعة الدول العربية : انتخابات النواب اتسمت بديناميكية منتظمة

أجرى السفير أحمد رشيد خطابى، الأمين العام المساعد، رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب، يرافقه أحمد أمين، المنسق العام للبعثة، بجولة ميدانية، فى ثانى أيام الاقتراع.





وتفقد خطابى عددا من المراكز واللجان بمحافظة الجيزة، من بينها مدرسة الشهيد هشام شتا، ومدرسة الأورمان، وذلك فى إطار مواصلة عمل بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، والتى تضم فى عضويتها مجموعة من المتابعين من جنسيات عربية مختلفة يتواجدون وفق خطة الانتشار والتحرك بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وأكد رئيس البعثة أن هذه الانتخابات اتسمت بديناميكية اقتراعية هادئة وسلسة ومنتظمة بفضل التدابير القانونية والتنظيمية والإجرائية المتخذة من طرف الهيئة الوطنية للانتخابات، والتدابير الأمنية واللوجستية والوقائية المكثفة التى كان لها الأثر الإيجابى على حسن الأداء الانتخابى، وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم والقيام بواجبهم الوطنى فى أجواء آمنة.

واعتبر السفير خطابى، أن هذا المستوى التنظيمى الجيد للاقتراع يعكس إرادة سياسية واثقة لترسيخ مقومات دولة المؤسسات والمواطنة، ودعائم سيادة القانون، وتوطيد قواعد الاختيار الحر فى انتخاب أعضاء هذه المؤسسة التى تضطلع باختصاصات دستورية حصرية وأساسية فى المجال التشريعى ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية.

وأكد أن التعديلات الدستورية لسنة 2019 بشأن تخصيص ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد مقاعد أعضاء مجلس النواب للمرأة شكل عاملاً مشجعاً ومحفزا لتكريس صدارة المرأة المصرية للمشهد الانتخابى فى مؤشر قوى وواضح على رغبة الدولة فى تعزيز مكاسبها فى الحقل السياسى والانتخابى وفسح المجال أمام بروز تمثيلية نسائية حقيقية فى الحياة النيابية.

وفى ضوء متابعة أجواء العملية الانتخابية، قال السفير خطابى، إن الحضور اللافت للشباب، ناخبين ومرشحين، يكرس ثقافة المشاركة والانخراط الفاعل فى تدبير الشأن العام من طرف مختلف الفئات المجتمعية وبصفة خاصة الشباب.

جدير بالذكر أن بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 تندرج فى نطاق حرص الجامعة على دعم مسارات التطوير والتحديث فى العالم العربى بتعاون وثيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقاً لأحكام الاتفاق المبرم معها فى هذا الشأن، والذى يحدد واجبات وضوابط عملها امتثالا للقوانين ذات الصلة بالحقل الانتخابى.