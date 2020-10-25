وزير التعليم العالي يتابع سير العمل في جامعة المنصورة الأهلية الجديدة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، الأعمال الإنشائية بجامعة المنصورة اﻷهلية الجديدة، بمدينة المنصورة الجديدة في محافظة القليوبية.

وتابع الوزير انتظام سير العمل داخل منشآت الجامعة، موجهًا بضرورة الانتهاء من كافة اﻹنشاءات وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2020، بإنشاء 4 جامعات أهلية ( جامعة الجلالة - جامعة الملك سلمان الدولية - جامعة العلمين الدولية - جامعة المنصورة الجديدة) وتكون جامعات غير هادفة للربح، حيث يعاد ضخ فائض الدخل سنويًا في ميزانية الجامعة بالعام التالي.

وتسهم الجامعات الأهلية الجديدة في إتاحة تعليم ذي جودة عالية عبر برامج تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية محليًا وإقليميا ودوليًا، وكذا تبنى معايير جودة عالمية تنمى قدرات الطالب، وتكسبه مهارات العمل بقدر ما تدفعه للتعلم المستمر؛ ليكون قادرًا على التكيف مع التكنولوجيا التي تتطور بشكل متسارع، مع توافر بيئة مناسبة تساعد على القيام بالأبحاث العلمية ذات الفائدة للمجتمع.

وتقع جامعة المنصورة اﻷهلية الجديدة على مساحة 127 فدان، وتمنح شهادات الدبلوم ودرجة البكالورويوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه، وتضم عدة كليات، هي: كلية المعاملات القانونية الدولية، وكلية إدارة الأعمال، وكلية علوم وهندسة المنسوجات، وكلية الهندسة، وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وكلية العلوم وكلية الطب البشري، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الصيدلة، وكلية العلوم الاجتماعية والانسانية وكلية الإعلام والاتصال وكلية العلوم الصحية التطبيقية وكلية التمريض وكلية الدراسات العليا، كما يوجد بها مكتبة مركزية، ومستشفى جامعي، ومستشفى طب الفم واﻷسنان وصالات رياضية مغطاه وملاعب مفتوحة وصالة جيم ومعارض خارجية مفتوحة وسكن للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس.