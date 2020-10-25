غدا.. توقيع بروتوكول بين ”الصحفيين” و”المصرف المتحد” لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي

توقع نقابة الصحفيين، غدًا الاثنين، بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي التي أتاحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لأعضاء نقابة الصحفيين، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل.
ويمثل نقابة الصحفيين في البروتوكول ضياء رشوان نقيب الصحفيين، فيما سيمثل المصرف المتحد، أشرف القاضي بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
ويأتي البروتوكول الأخير والذي سيتم توقيعه في الثانية عشرة ظهر الاثنين 26 أكتوبر 2020 بمقر النقابة، بين المصرف المتحد والنقابة، استكمالًا للتعاون السابق بين الطرفين، والذي بدأ عام 2017.
ويعقد نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة المصرف المتحد مؤتمرًا صحفيًا عقب توقيع البروتوكول بحضور أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وقيادات المصرف المتحد.
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