كثافة متفاوتة بالساعات الماضية.. مدرسة المحافظة على القرآن الكريم تغلق ابوابها للاستراحة

اغلقت مدرسة المحافظة على القرآن الكريم الخاصة بشارع المحطة/ دائرة الجيزة، ابوابها خلال ساعة الاستراحة المصرح بها من الساعة الثالثة وحتى الرابعة مساء.

وتضم مدرسة المحافظة على القرآن الكريم 3 لجان بداخلها، وكان اقبال المواطنين في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب متفاوت الكثافة للادلاء بأصواتهم خلال الساعات الماضية.

وفتحت لجنة مدرسة المحافظة على القرآن الكريم، أبوابها امام الناخبين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا حيث يتم توزيع الكمامات على الجميع قبل دخول اللجان.

وانطلقت، اليوم الأحد، انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، لليوم الثاني على التوالي، حيث بدأت أولى أيام المرحلة الأولى بالداخل، أمس السبت.

وفتحت اللجان الانتخابية في اليوم الثاني والأخير لانتخابات المرحلة الأولى بالداخل، أبوابها من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.