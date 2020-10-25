أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفعيل خطوات التحول الرقمي والميكنة وتطوير نظم وآليات الخدمات الإلكترونية وفقا لمعايير الجودة العالمية. جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة eGate Egypt.

وأوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن دراسة مشروعات التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية بما يخدم توجهات الدولة والقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، والاستفادة من خبراتها وتقديمها محليا من خلال العربية للتصنيع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بروتوكول تعاون بين العربية للتصنيع وشركة eGate Egypt لتفعيل خدمات التحول الرقمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.