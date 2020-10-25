تصويت 404 ناخبين في مدرسة الشهيد أحمد أبوالدهب بالدقي حتى الآن

أغلقت لجان مدرسة الشهيد أحمد أبوالدهب بالدقي، أبوابها في الفترة الصباحية من التصويت، على تصويت نحو 404 أ صوات في الانتخابات البرلمانية، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا
وعلقت اللجان الانتخابية، عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية، وبدأت ساعة الاستراحة من الثالثة عصرا وتستمر حتى الرابعة عصرا، وسط انتظام في الخدمات الأمنية والمرورية، بمحيط المدرسة، لتأمين انتظام دخول الإقبال المتوسط من الناخبين للادلاء بأصواتهم.
وتقيم اللجنة العليا للانتخابات، لجنتين داخل مدرسة الشهيد أحمد أبوالدهب تحمل رقم 90 و 91، حتى يتثني للمواطنين الإدلاء بأصواتهم، وسط تواجد أمني لتأمين وتنظيم دخول الناخبين إلى اللجان.
وأغلقت اللجان الانتخابية لمدرسة الشهيد أحمد أبوالدهب، أبوابها في اليوم الانتخابي الأولى، على تصويت 300 صوتا، من إجمالي كتلة تصويتيه في اللجنة تصل إلى 5 آلاف ناخب.
وقد انطلقت، اليوم الأحد، انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، لليوم الثاني على التوالي، حيث بدأت أول أيام المرحلة الأولى بالداخل، أمس السبت.
ويعد اليوم، الثاني والأخير في انتخابات المرحلة الأولى بالداخل، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.
وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.
وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.
ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.
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