كرمت اليوم الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي الوزيرة نبيلة مكرم وزير الدولة لشؤون المصريين بالخارج بدرع سفير الإبداع نظرا لمجهوداتها المبذولة في التواصل بين أبناء المصريين بالخارج والوطن الأم مصر. وقالت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس الحي بفرساي ورئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بفرنسا إن تكريم الوزيره جاء من ايماننا العميق بدورها القوي في تقوية أواصر المصريين بالخارج وربطهم بمصر بالاضافه الي دورها الحيوي في رفع شأن مصر عاليا في الأوساط العالمية وأيضا لجهود وزارة الهجرة المبذولة بشأن متابعة العمليات الانتخابية وأي استحقاقات دستورية لهم كأبناء مصر المغتربين. وأضافت بأن وزيرة الهجرة في تواصل دائم معهم للعمل على تزليل الصعاب لأي مشكلة تخص المصريين بالخارج ولم تتهاون الوزيرة لحظة في رد اعتبار أي مصري بالخارج يتعرض للإساءة. وقالت جادو خلال لقائها وزيرة الهجرة إن هناك العديد من الملفات الهامه التي لا بد وأن يشارك فيها كل مصري بالخارج ليعود بالنفع على بلادنا الحبيبة مصر، موضحة أنه يوجد العديد من المبادرات الهامه مثل مبادرة اتكلم مصري والتي تهتم بتعليم أبناء الجيل التاني والثالث لغتنا المصرية الجميلة، وان الرابطة الدولية للإبداع سوف تقوم بتقدبم العون لتلك المبادره الجاده خاصه وانها مؤسسة دوليه تعني بالثقافه والإبداع في شتي فنون الحياة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرابطة الدولية للإبداع الفكري تكرم وزيرة الهجرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.