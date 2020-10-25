عمليات مستقبل وطن سوهاج ترصد إقبال كثيف من المرأة على التصويت 

رصدت غرفة عمليات متابعة إنتخابات مجلس النواب بحزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، برئاسة أمين الحزب بالمحافظة، اللواء محمد مصطفى، وجود إقبال كثيف من المرأة على التصويت فى معظم اللجان الإنتخابية بمختلف الدوائر الثمانية بالمحافظة، فى اليوم الثانى من الإنتخابات.





وأكدت تقارير الغرفة التى ضمت أمناء لجان الحزب، وجود زحام وإقبال كبير من الناخبين على التصويت فى معظم اللجان، وبالأخص اللجان الإنتخابية بالقرى التى منها مرشحين، وبدا واضحا ظهور ومشاركة السيدات وكبار السن فى العملية الإنتخابية. وأشارت الغرفة، إلى حرصها على التواجد أمام اللجان من أجل مساعدة الناخبين فى التعرف على لجانهم وأرقامهم فى الكشوف، من خلال أجهزة "اللاب توب"، وأجهزة الموبايل، والكشوف الورقية الخاصة بأسماء الناخبين. وتجرى عملية التصويت فى انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج، داخل 1081 لجنة فرعية، فى 688 مركزا انتخابيا بجميع أنحاء المحافظة، وتضم لجان الإنتخابات كشوفا بأسماء 3 ملايين و74 ألفا و205 ناخب وناخبة، ويتنافس فى الإنتخابات 199 مرشحا، على 14 مقعدا للفردى فى 8 دوائر إنتخابية بالمحافظة، و13 مرشحا للمحافظة فى القائمة التحالف الوطنى "من أجل مصر"، ورشح حزب مستقبل وطن 19 مرشحا لخوض الإنتخابات بنظام "الفردى" فى مختلف الدوائر الإنتخابية بالمحافظة.

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