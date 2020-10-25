نادى القضاة يدعو المواطنين لممارسة حقهم الانتخابى ويوجه رسالة شكر للإعلام

ناشد المستشار رضا السيد، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، وعضو غرفة نادى القضاة لمتابعة الانتخابات البرلمانية، المواطنين على النزول للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات وممارسة حقهم الانتخابى.





وقال السيد، فى تصريح له، اليوم الأحد، إن المجلس النواب المقبل يختص بسياسيات الدولة المصرية والموازنة العامة، موجهًا الشكر للإعلام المصرى على بذل جهد كبير فى توعية الناخبين بحقهم الانتخابى.

وشكل مجلس إدارة نادى قضاة مصر غرفة عمليات مركزية برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس النادى، لمتابعة سير أعمال انتخابات مجلس النواب من جميع جوانبها بداية من استلام قضاة مصر المظاريف وحتى انتهاء عمليتى الاقتراع والفرز.

وتتلقى الغرفة جميع الشكاوى والملاحظات التى يتم إبداؤها من القضاة القائمين على الإشراف فى العملية الانتخابية، فى المرحلتين الأولى والثانية والعمل على حل تلك المشاكل وتوفير جميع الوسائل والسبل التى تهيئ لهم أداء واجبهم الوطنى على الوجه الأكمل.