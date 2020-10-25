صور.. المجلس التنفيذى بالشرقية يناقش الخطة الاستثمارية للمشروعات الصحية

شارك الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأحد، فى اجتماع المجلس التنفيذى بالمحافظة، برئاسة الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، لمناقشة العديد من الموضوعات فى مختلف الجوانب الخدمية والأمور الهامة التى تخص المواطنين.





حضر الاجتماع نواب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، ومديرى المديريات، ورؤساء المراكز والمدن.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الخطة الاستثمارية للمشروعات الصحية بالمحافظة، والانتهاء من مشروع مستشفى رمد الزقازيق، وكفر صقر، وههيا.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، بأنه تم تكليف مدير إدارة التخطيط بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية للذهاب باكرا إلى وزارة الصحة بالقاهرة لتحديد الموقف النهائى لمشروعات أبو كبير، وأبو حماد، مع التواصل مع وزارة الصحة بشأن بعض السلبيات الموجودة بمبنى طوارئ فاقوس، ومنها مصعد المستشفى، لإيجاد حلول نهائية للسلبيات والأعطال المتكررة.

ومن جانب آخر، تم مناقشة خطة إستقبال موسم سقوط الأمطار فى فصل الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من مراجعة مخرات السيول وغرف تصريف مياه الأمطار وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفورى مع تلك الاحداث وتلافى أى ملاحظات حدثت خلال الأعوام السابقة.

وفى نهاية اجتماع المجلس، كرم المحافظ، المهندس عادل عبدالعزيز رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، بمنحه درع المحافظة وشهادة تقدير لبلوغه السن القانونى للمعاش، وتقديرا لما قدمه من جهد وأداء متميز فى تنفيذ العديد من المشروعات التى ساهمت فى تطوير قطاع الكهرباء بالشرقية.