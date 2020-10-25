عمليات مستقبل وطن ترصد ارتفاع نسبة إقبال الناخبين على لجان المنيا

واصلت غرفة العمليات التى شكلها حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، صباح اليوم الأحد، أعمالها لمتابعة سير العملية الانتخابية الخاصة بمجلس النواب، برئاسة النائب زين الإطناوى أمين التنظيم بالمحافظة، ووليد عبدالقوى الأمين المساعد.





ورصدت غرفة العمليات إقبال كثيف من الناخبين منذ الساعات الأولى لفتح صناديق الاقتراع فى اليوم الثانى من انتخابات مجلس النواب على اللجان الانتخابية، ومن المتوقع أن تشهد اللجان زيادة إقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان خلال الساعات المتبقية. وأكدت الغرفة أن جميع الكوادر الحزبية التابعة لحزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا متواجدة أمام اللجان لتذليل أى عقبات أمام الناخبين. وتجرى الانتخابات فى المنيا داخل 511 مركزا انتخابيا و1099 لجنة فرعية، وبلغ عدد الأصوات إلى 3 مليون و236 ألف و267 ناخب.

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