عاجل.. السيسى يوجه بالبدء الفورى فى تنفيذ مبادرة  مصر الرقمية

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات القومية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووجه الرئيس، بالبدء الفورى فى تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية"، والتى ستساهم بشكل مباشر فى جهود الدولة للتحول الرقمى، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية على المهارات الرقمية، مما يدعم الأداء الحكومى ويوفر أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية.

كما وجه الرئيس، بتعزيز جهود استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى مشروعات الدولة للتخطيط العمرانى، وكذلك فى الزراعة والصحة والتعليم، فضلاً عن مواصلة رفع كفاءة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وميكنة منظومة التقاضى من خلال استراتيجية "عدالة مصر الرقمية".

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الدكتور عمرو طلعت، استعرض مستجدات بناء منصة لنماذج المجتمعات العمرانية، والتى تهدف إلى حوكمة منظومة البناء فى مصر فى إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم والالتزام بالقانون، ويحد من مخالفات البناء والتعديات على الأراضى.

وعرض وزير الاتصالات، مستجدات مشروعات بناء منظومة الذكاء الإصطناعى، والتى تأتى فى إطار السعى نحو مواكبة التطورات العالمية فى مجال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى، وتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه التكنولوجيات فى جميع القطاعات من خلال دمجها فى المنظومة الرقمية للمساهمة فى رفع مستوى أداء الخدمات الحكومية.

وشهد الاجتماع أيضًا استعراض آخر مشروعات التصميم والتصنيع الإليكترونى على المستوى المحلى، والتى تأتى فى إطار رؤية الدولة لبناء قدرات الشركات العاملة فى هذا القطاع وإتاحة الوصول للأسواق العالمية، بالإضافة إلى تنمية الموارد البشرية وتأهيل الشباب للعمل فى هذا المجال، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التجارة الإلكترونية.

كما تم التطرق إلى الموقف التنفيذى لتدعيم البنية التحتية المعلوماتية على مستوى الجمهورية، لاستيعاب الاستخدام الكثيف لشبكة الإنترنت خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وكذلك فى إطار جهود تحويل مصر إلى ممر رقمى عالمى للبيانات ومصدر جذب لأكبر مراكز البيانات العملاقة والحفاظ على وضع مصر الاستراتيجى كممر آمن للكابلات البحرية، إلى جانب العمل على تعظيم دور الدولة إقليميًا وعالميًا فى مجال الاتصالات الدولية.