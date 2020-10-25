الشعب الجمهورى : أصحاب الهمم سطروا دروسا من الوطنية فى انتخابات النواب

وتجرى الانتخابات فى كل اللجان الفرعية بمحافظات المرحلة الأولى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، قنا، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، البحيرة، الإسكندرية، مطروح"، والتى استقبلت الناخبين ممن لهم حق التصويت بالداخل من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى التاسعة مساءً.

وقال الشعب الجمهورى فى بيانه، اليوم الأحد،: "بالمتابعة مع كل أمانات المحافظات، تم التأكد من انتظام سير العملية الانتخابية فى يومها الثانى والتى انطلقت فى مواعيدها المحددة، طبقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم وجود أى تعطل فى اللجان، إضافة إلى الالتزام باتخاذ كل المحافظات للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطهير وتعقيم اللجان على مدار اليوم الثانى على التوالى، وتوفير الاحتياجات والتجهيزات اللازمة لكبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة".

ولفت الحزب إلى أن جميع كوادره متواجدة بشكل مستمر ودائم فى جميع المحافظات لمتابعة العملية الانتخابية، ومساعدة الناخبين فى كل الاحتياجات اللازمة لهم، وتوجيه المواطنين لمقرات اللجان الانتخابية فى حال عدم معرفة أى ناخب بمكان لجنته، إضافة إلى متابعة ورصد أى تجاوزات تحدث فى اللجان الانتخابية.

ورصد الحزب، فى اليوم الثانى حرص العديد من أصحاب الهمم من ذوى القدرات الخاصة، وكبار السن والسيدات على تصدر المشهد الانتخابى فى مختلف اللجان بالمحافظات، بالإضافة إلى حشود عديدة من المواطنين أمام عدد من اللجان الانتخابية بمختلف محافظات ومدن وقرى الصعيد وعلى رأسها "الأقصر وقنا وسوهاج" وغيرها من المحافظات بغرب الدلتا.

وأوضح الحزب أنه بداية من الساعات الأولى حتى ساعة الراحة المخصصة للقضاة والمشرفين على العملية الانتخابات لم يتم رصد أى مخالفات فى لجان الانتخابات بالمحافظات، مؤكدا بأن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعى، من خلال تضافر مؤسسات الدولة المتمثلة فى الشرطة وكل مؤسسات المجتمع المدنى والقضاة والمشرفين وغيرهم من وسائل الإعلام التى تتابع أول بأول مجريات العملية الانتخابية، إضافة إلى غرف العمليات المختلفة فى كل محافظة، وذلك لخروج انتخابات مجلس النواب 2020، بصورة مشرفة تليق بمكانة الدولة المصرية داخليا وخارجيا.