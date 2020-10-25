خالد عبدالغفار يوجه بإنهاء إنشاءات جامعة المنصورة الأهلية وفق الجدول الزمنى

وصل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأحد، إلى مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، وعقب وصوله تفقد جامعة المنصورة اﻷهلية الجديدة.





وتابع عبدالغفار، انتظام سير العمل داخل منشآت الجامعة، ووجه بالانتهاء من جميع اﻹنشاءات وفقًا للجدول الزمنى المحدد. وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2020، بإنشاء 4 جامعات أهلية "جامعة الجلالة - جامعة الملك سلمان الدولية - جامعة العلمين الدولية - جامعة المنصورة الجديدة"، وتكون جامعات غير هادفة للربح، ويعاد ضخ فائض الدخل سنويًا فى ميزانية الجامعة بالعام التالى. وتسهم الجامعات الأهلية الجديدة فى إتاحة تعليم ذى جودة عالية عبر برامج تعليمية متطورة تلبى احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية محليًا وإقليميا ودوليًا، وتبنى معايير جودة عالمية تنمى قدرات الطالب، وتكسبه مهارات العمل بقدر ما تدفعه للتعلم المستمر، ليكون قادرًا على التكيف مع التكنولوجيا التى تتطور بشكل متسارع، مع توافر بيئة مناسبة تساعد على القيام بالأبحاث العلمية ذات الفائدة للمجتمع. وتقع جامعة المنصورة اﻷهلية الجديدة على مساحة 127 فدانا، وتمنح شهادات الدبلوم ودرجة البكالورويوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه، وتضم عدة كليات، هى: كلية المعاملات القانونية الدولية، وكلية إدارة الأعمال، وكلية علوم وهندسة المنسوجات، وكلية الهندسة، وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وكلية العلوم وكلية الطب البشرى، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الصيدلة، وكلية العلوم الاجتماعية والانسانية وكلية الإعلام والاتصال وكلية العلوم الصحية التطبيقية وكلية التمريض وكلية الدراسات العليا، كما يوجد بها مكتبة مركزية، ومستشفى جامعى، ومستشفى طب الفم واﻷسنان وصالات رياضية مغطاه وملاعب مفتوحة وصالة جيم ومعارض خارجية مفتوحة وسكن للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس.

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