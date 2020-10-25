السيسي يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية"

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء، ووزير الاتصالات. وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه بالبدء الفوري في تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية" لدعم جهود التحول الرقمي للأداء الحكومي. كما وجه بتعظيم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات التخطيط العمراني والبناء.

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