استئناف انتخابات النواب بعد الراحة في لجنة مدرسة العدالة لغات بالجيزة

استأنفت لجنة مدرسة العدالة لغات في محافظة الجيزة عملية الاقتراع واستقبال المواطنين لليوم الثاني على التوالي للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب وذلك بعد انتهاء فترة الراحة من الساعة الثالثة وحتى الرابعة مساء وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وانطلقت امس السبت فعاليات الجولة الأولي من الانتخابات البرلمانية بالداخل وسط تطبيق إجراءات احترازية داخل اللجان تشمل التعقيم والتطهير، والتشديد على تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على جميع أطراف العملية الانتخابية بضرورة ارتداء الكمامات، فألزم المستشار لاشين إبراهيم أطراف العملية الانتخابية الممثلين في رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.

ووفرت أيضا الهيئة كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت في الانتخابات، كما اتخذت الهيئة الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع في اليوم الثاني.

وكلفت الهيئة منسق الطوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها في القلم المستخدم في إبداء الرأي منعا لنقل العدوى.