شهدت لجنة مدرسة الإمام علي بن أبي طالب الابتدائية تزايدا في أعداد الناخبين للادلاء باصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020 عقب انتهاء ساعة الراحة . وبدأت منذ قليل حملة لتعقيم اللجنة تعقيما مكثفا باستخدام الأدوات التي وفرتها الدولة بينما التزم المشاركون في التصويت بارتداء الكمامات لمواجهة فيروس كورونا . وتلاحظ على مدار اليوم تصدر كبار السن والسيدات للمشهد الانتخابي في لجان العجوزة . يأتي هذا بينما جرت عملية التصويت بانتظام وسلاسة ، والتزام من المرشحين و مندوبيهم في اللجان بضوابط العملية الانتخابية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعقيم مكثف للجنة الإمام علي بالعجوزة .. وتزايد في الأعداد عقب ساعة الراحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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