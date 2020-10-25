غدا.. المجلس الأعلى يناقش مواجهة وسائل الإعلام المعادية ومساندة الدولة المصرية

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام مؤتمرا غدًا الاثنين الحادية عشرة صباحًا بماسبيرو لمناقشة دور الإعلام فى مواجهة وسائل الإعلام المعادية ومساندة الدولة المصرية. ويعقد المجلس غدا مؤتمرا يحضره رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وكبار الإعلاميين والصحفيين وذلك لمناقشة دور الإعلام في مواجهة وسائل الإعلام المعادية ومساندة الدولة المصرية ودعم مواقفها القومية.

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