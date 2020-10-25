ننشر بروتوكول «القيمة المضافة» عقب توقيعه من نقيب المحامين ووزيري المالية والعدل

وُقعت النقابة العامة للمحامين بروتوكول تعاون مع كل من وزارتي المالية والعدل، بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وقع على البروتوكول كل من، نقيب المحامين رجائي عيطة، ووزيري المالية والعدل، الدكتور محمد معيط، والمستشار عمر مروان.

وينص بروتوكول التعاون الثلاثي على التالي....