الساعات الأخيرة.. الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في مدرسة العجوزة الإعدادية

حرص الناخبين بمنطقة العجوزة علي الوافد الي مدرسة العجوزة الاعدادية للادلاء باصواتهم في الساعات الأخيرة من اليوم الثاني من المرحلة الاولي لانتخابات مجلس النواب 2020 لاختيار من يمثلهم بالبرلمان خلال السنوات القادمة.

كانت لجنة مدرسة العجوزة الاعدادية قد فتحت أبوابها أمام الناخبين من أبناء دائرة العجوزة والدقي والجيزة في تمام التاسعة صباحا للادلاء باصواتهم في اليوم الثاني من المرحلة الاولي من انتخابات مجلس النواب والتي بدأت بالامس وتنتهي اليوم لتحديد من يمثل الدائرة في مجلس النواب.

وشهدت اللجنة أمس إقبالامحدودا من الناخبين وسط إجراءات احترازية مشددة وتعاون من رجال الأمن الذين حرصوا على تقديم الكمامات للناخبين.

ويشهد محيط اللجنة انتشار مكثف من عناصر التأمين في إطار الخطة التأمينية الشاملة التي وضعتها الدولة المصرية لتأمين المواطنين خلال ادلائهم بأصواتهم في العملية الإنتخابية.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، حيث يتنافس 1879 مرشحا على النظام الفردى فى 143 دائرة انتخابية.

يذكر ان الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت 10140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة بينهم 4 ملايين و67 ألفا و901 ناخب يدلون بأصواتهم في 1160 لجنة فرعية بمحافظة الإسكندرية.

ويدلى 3 مليون و949 ألف و970 ناخبا بأصواتهم في 923 لجنة فرعية في محافظة البحيرة، ويدلى 301 ألف و763 ناخبا بأصواتهم في 165 لجنة فرعية بمطروح، و178 ألفا و315 ناخب يدلون بأصواتهم في 75 لجنة فرعية بالوادي الجديد