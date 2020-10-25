وزير العدل يستعرض جهود هيئة قضايا الدولة فى حماية المال العام

واستعرض مروان، خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع المستشار الدكتور أبوبكر الصديق محمد عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حسين مصطفى فتحى، النائب الأول لرئيس الهيئة، جهود الهيئة فى تدريب أعضائها، وتنمية المهارات الشخصية لهم من خلال دورات تدريبية متقدمة ومتخصصة.
كما استعرض اللقاء جهود الهيئة خلال العام المنصرم، وأثر ذلك فى حماية المال العام، والحفاظ على حقوق الدولة، وكذلك الجهود التى بذلتها الهيئة أثناء نظر الطعون الانتخابية.
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