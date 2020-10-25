لنقل 3800 راكب .. مصر للطيران تسير غدا 37 رحلة دولية وداخلية

ومن المقرر انطلاق رحلة واحدة إلى باريس، كوبنهاجن، لندن، ميلانو، لارناكا، أسطنبول، نيروبي، الخرطوم، دبى، أبوظبى، الشارقة، بيروت، البحرين، واشنطن، چوبا، بغداد، أكرا، الدمام، امستردام، جدة، المدينة المنورة، الرياض، مسقط، أربيل، و6 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوى، وتنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3800 راكب.

ووضعت مصر للطيران، خطة احترازية مكثفة مع بدء استئناف الحركة الجوية، بالتعاون مع الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، وتم تركيب فلاتر فى أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتى يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا، ويرتدى جميع أفراد الطاقم الجوى الكمامات وأغطية الوجه والقفازات.

كما يتم توفير universal protection kit تحتوى على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة، مع تخصيص مكان لذوى الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص آخر صفين فى الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة، وأن تكون جميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام مغلفة ومعدة بطريقة آمنة وخاضعة لجميع معايير السلامة والجودة.